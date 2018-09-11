polislikten komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı

Polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularını ele geçirerek komiser olan 40 (Fethullahçı Terör Örgütü) FETÖ şüphelisi için Ankara merkezli 20 şehirde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011'de yapılan polis memurluğundan komiserliğe geçiş sınavında soruların çalınarak FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara ve 20 şehirde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruları alarak komiser yardımcısı olan 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer taraftan Kayseri merkezli 9 şehirde, FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 27'si muazzaf, 33 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün asker mahrem imamlarıyla sabit telefon hattından iletişime geçerek konuştukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 27'si muvazzaf, 33 kişiyle yönelik Kayseri merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonların devam ettiği belirtildi.

Nevşehir'de ise, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3 kişi yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (KOM) 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynaklar; Odatv.com

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