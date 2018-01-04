Polisi Gözünden Bıçaklayan Doktorla İlgili Flaş Gelişme

Zonguldak'ta bıçakla polis memurlarına saldıran ve bir polisi gözünden yaralayan doktorun cezai ehliyetini tespiti için hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın kilimli ilçesinde çevreye rahatsızlık veren ve kendisine müdahele eden polis memurlarına bıçakla saldıran doktor Y.A.'nin cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Atatürk Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. 10 gün gözetim altında tutulacak doktorla ilgili çıkacak raporun ardından adli sürecin başlatılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Zongoldak Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliği önünde meydana gelen olayda, iddialara göre elinde bıçakla dolaşan ve çevredekileri rahatsız eden 32 yaşındaki Y.A. isimli doktor polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen posliler Y.A.'yı ikna edememiş, daha sonra etkisiz hale getirmek için müdahelede bulunmuştu. Bunun üzerine iki polis memuruna da saldıran doktor Y.A. bir polis memurunu gözünden yaralamış, diğer memuruysa şakağından yaralamıştı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Y.A. kısa süre sonra başka polisler tarafından yakalanmıştı.

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