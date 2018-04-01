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Polis Servis Aracı Devrildi ! Yaralı Polislerimiz Var

Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan servis aracı devrildi, kazada 5 polis yaralandı. İstanbul'da TEM otoyolu Mahmutbey Mevkisinde seyir halindeki polis aracı henüz öğrenilemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yan yattı.

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Polis Servis Aracı Devrildi ! Yaralı Polislerimiz Var

Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan servis aracı devrildi, kazada 5 polis yaralandı. İstanbul'da TEM otoyolu Mahmutbey Mevkisinde seyir halindeki polis aracı henüz öğrenilemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yan yattı.

01 Nisan 2018 Pazar 09:21
Polis Servis Aracı Devrildi ! Yaralı Polislerimiz Var

Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan servis aracı devrildi, kazada 5 polis yaralandı. İstanbul'da TEM otoyolu Mahmutbey Mevkisinde seyir halindeki polis aracı henüz öğrenilemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yan yattı.

Durumun bildirilmesi neticesinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Kazada 5 polis memurunun yaralandığı öğrenilirken, yaralı polislere ilk müdahele olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yapan servisin olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik normal akışına döndü.

Yaralı polislerden hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı söyleniyor. 

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