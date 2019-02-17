polis müdüründen emniyet binasında intihar girişimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...