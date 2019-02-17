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Polis müdüründen Emniyet binasında intihar etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis müdüründen Emniyet binasında intihar etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 17:11
Polis müdüründen Emniyet binasında intihar etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.02.2019 21:25
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polis müdüründen emniyet binasında intihar etti
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