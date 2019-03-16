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Polis Memuru Aracında İntihar Etti

Sakarya'dan acı haber geldi. Sakarya'da polis memuru olarak görev yapan 38 yaşındaki Barış U. bariyerlere çarpan otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu ve yapılan incelemede intihar ettiği açıklandı.

Polis Memuru Aracında İntihar Etti

Sakarya'dan acı haber geldi. Sakarya'da polis memuru olarak görev yapan 38 yaşındaki Barış U. bariyerlere çarpan otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu ve yapılan incelemede intihar ettiği açıklandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:23
Polis Memuru Aracında İntihar Etti

Sakarya'dan acı haber geldi. Sakarya'da polis memuru olarak görev yapan 38 yaşındaki Barış U. bariyerlere çarpan otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu ve yapılan incelemede intihar ettiği açıklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Barış U. otomobili ile gece saatlerinde Adapazarı'ndan Geyve'ye gitmek üzere yola çıktı.

Barış U. yönetimindeki otomobil, D- 650 Karayolu Arifiye Aşağı Kirazca mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ve polis ekipleri, Barış U.'nun tabancayla başından vurularak öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede Barış U.'nun tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.

Barış U.'nun cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası Barış U.'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Son Güncelleme: 16.03.2019 17:28
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