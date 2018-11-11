Polis, Asker, PÖH, JÖH Olmak İsteyenler Ne Yapabilir?

Polis, Asker, JÖH, PÖH olmak isteyen yüz binlerce gencimiz var. Bu gençlerimiz uzun yıllar hayalini kurdukları mesleklere yayımlanan ilan şartlarındaki yaş, boy ve KPSS Şartına takılıyor. Küçük bir düzenleme ile çözülebilecek bir çok engel nedeniyle hayallerine veda etmek zorunda kalabiliyorlar. İş bu haberimizde Asker, Polis, JÖH, PÖH olmak isteyen adayların yaş, boy, KPSS gibi engellere karşı ne yapabileceğine değindik.

İçişleri Bakanlığı, Milli SAvunma Bakanlığı her yıl onbinlerce personel alımı yapıyor. Asker, polis, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat olmak isteyen yüzbinlere genicimiz başvuru kılavuzunun detaylarında yer alan yaş şartına, boy şartına, kilo şartına ve en önemlisi KPSS puan şartına takılarak hayallerinden mahrum kalıyor.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Bu şekilde engellerle karşılaşan adaylar için birçok kişinin kullandığı yöntemi aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na diilekçe yazın.

Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na yaşın esnetilmesi, boy şartının esnetilmesi, KPSS şartının kaldırılması gibi birçok konuda dilekçe yazarak durumu anlatabilirsiniz.

Dilekçe Komiyonu başkanlığı yazılan her dilekçeyi okumak zorunda dahası da her dilekçeye cevap vermek zorundadır. Bu nedenle yazdığınız dilekçeler TBMM'de sorununun çözümü adına yer alacaktır. Yeterli sayıda, kayda değer miktarda ilekçe yazılır ve bu durum genel olarak bir sorun haline iletilirse Dilekçe Komsiyonu durumu TBMM milletvekillerine ileterek soru önergeleri, kanun teklifleri ve daha da önemlisi araştırma komisyonu ile bu sorunun çözülmesini talep edecektir.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na online olarak veya posta yoluyla dilekçe yazabilirsiniz.

DİLEKÇE YAZMAK İÇİN TIKLAYIN

TBMM İçtüzüğünün 116'cı ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 ve 6'cı maddelerine göre;



Dilekçede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar şöyledir;

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı: Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, talep ve şikâyeti içermeyen, anlaşılabilir olmayan, Kişinin Adı Soyadı, İmzası ve (İkametgâh veya İş ) adresi bulunmayan, Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren, Çözümü salt yargı organı kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu mercilerce yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan, İdari başvuru yollarının yeterince tüketilmediği, Dilekçelerin esastan görüşülemeyeceğini karara bağlar.

İlgili idareye daha önce başvuru yapıldığını (ve sonuç alınamadığını) gösteren bilgi veya belgelerin sunulması tavsiye olunur.

Posta yolu ile dilekçe yazmak isterseniz TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı / Ankara adresine posta gönderebilirsiniz.

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