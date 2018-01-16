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Polis Akademisi'nden FYO Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2017-2018 döneminde eğitimini tamamlayan FYO öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

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Polis Akademisi'nden FYO Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2017-2018 döneminde eğitimini tamamlayan FYO öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

16 Ocak 2018 Salı 18:36
Polis Akademisi'nden FYO Duyurusu

Polis Akademisi başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Akademi'den yapılan açıklamada FYO öğrencilerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitelerinden mezun olmuş, mesleki eğitimini ve uygulamalı kamp eğitimini başarı ile tamamlayan FYO öğrencilerine yönelik 01 Şubat 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde saat 10:00’da eğitim sonu sınavı yapılacaktır. Sınava katılacak öğrenciler hem öğrenim gördükleri okullara hem de başvuru esnasında Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Şube Müdürlüğüne birer adet noter onaylı Üniversite diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği ve mezuniyet işlemlerinin başlatılmasını belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

03/06/2015 tarihli ve 29375 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 9.maddesi (1) inci bendinde belirtilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle sınava katılmayanlar, hak iddiasında bulunamayacaklardır.

Önemle duyurulur."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
FyoPolis AkademisiPa
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