Polis Akademisi  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Akademik Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için giriş sınavı sonuçlarını açıkladı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda sonuçların http://sonucpa.pa.edu.tr/ adresinden erişilebileceği belirtildi. Akademinin resmi bilgilendirmesi şu şekilde :

27 Haziran 2018 Çarşamba günü Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde yapılan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adaylar İçin Yapılan Giriş Sınavı Sonucunu öğrenmek için tıklayınız.

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