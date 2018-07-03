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Polis Akademisi  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Akademik Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım sınavına dair beklenen duyuru geldi.

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Polis Akademisi  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Akademik Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım sınavına dair beklenen duyuru geldi.

03 Temmuz 2018 Salı 16:45
Polis Akademisi  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Akademik Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için giriş sınavı sonuçlarını açıkladı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda sonuçların http://sonucpa.pa.edu.tr/ adresinden erişilebileceği belirtildi. Akademinin resmi bilgilendirmesi şu şekilde : 

27 Haziran 2018 Çarşamba günü Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde yapılan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adaylar İçin Yapılan Giriş Sınavı Sonucunu öğrenmek için tıklayınız.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Polis AkademisiPolis Akademisi Başkanlığı
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