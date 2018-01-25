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Polis Adaylarının Bekleyişi Sona Eriyor: 21. Dönem POMEM Duyurusu 26 Ocak 2018'de Yayımalanacak

Polis Akademisi Başkanlığı 21. dönem POMEM mülakat yer ve tarihlerini adaylara 26 Ocak 2018 günü açıklayacağını duyurmuştu. Beklenen açıklama için son saatlere girildi. Peki mülakat yer ve tarihleri hangi sayfada yayımlanacak?

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Polis Adaylarının Bekleyişi Sona Eriyor: 21. Dönem POMEM Duyurusu 26 Ocak 2018'de Yayımalanacak

Polis Akademisi Başkanlığı 21. dönem POMEM mülakat yer ve tarihlerini adaylara 26 Ocak 2018 günü açıklayacağını duyurmuştu. Beklenen açıklama için son saatlere girildi. Peki mülakat yer ve tarihleri hangi sayfada yayımlanacak?

25 Ocak 2018 Perşembe 22:51
Polis Adaylarının Bekleyişi Sona Eriyor: 21. Dönem POMEM Duyurusu 26 Ocak 2018'de Yayımalanacak

Polis olmak isteyen on binlerce adayın büyük bir merakla beklediği açıklama önceki gün Polis Akademisi Başkanlığından geldi.

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası (pa.edu.tr) üzerinden önceki gün yapılan açıklamada 21. dönem POMEM 13 bin polis alımında fiziki yeterlilik sınavını geçen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınava ne zaman alınacağına yer verildi.

Akademi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada 21. dönem POMEM sözlü sınavları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem POMEM Mülakat Sınavları 29 Ocak-10 Şubat 2018 Tarihleri arasında yapılacaktır. 26 Ocak 2018 Tarihinde Adayların Mülakat Sınav Giriş Belgeleri Başkanlığımız internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yayınlanacaktır."

Sözlü Sınav Tarihleri Belli Oluyor

POMEM'lerde polis olmak için başvuru yapan adayların sözlü sınav tarih, saat ve yerleri 26 Ocak Cuma günü adaylara duyurulacak. Mülakat yer ve tarihleri Akademi resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

Duyuru yayımlandığı anda Kpsscafe.com.tr olarak takipçilerimize bildirim göndereceğiz. Duyuru geldiği anda bildirim almak için mobil uygulamamızı indirin ve bildirimleri açın.

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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