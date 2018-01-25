Polis Adaylarının Bekleyişi Sona Eriyor: 21. Dönem POMEM Duyurusu 26 Ocak 2018'de Yayımalanacak

Polis olmak isteyen on binlerce adayın büyük bir merakla beklediği açıklama önceki gün Polis Akademisi Başkanlığından geldi.

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası (pa.edu.tr) üzerinden önceki gün yapılan açıklamada 21. dönem POMEM 13 bin polis alımında fiziki yeterlilik sınavını geçen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınava ne zaman alınacağına yer verildi.

Akademi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada 21. dönem POMEM sözlü sınavları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem POMEM Mülakat Sınavları 29 Ocak-10 Şubat 2018 Tarihleri arasında yapılacaktır. 26 Ocak 2018 Tarihinde Adayların Mülakat Sınav Giriş Belgeleri Başkanlığımız internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yayınlanacaktır."

Sözlü Sınav Tarihleri Belli Oluyor

POMEM'lerde polis olmak için başvuru yapan adayların sözlü sınav tarih, saat ve yerleri 26 Ocak Cuma günü adaylara duyurulacak. Mülakat yer ve tarihleri Akademi resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

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