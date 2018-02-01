PÖH-JÖH ve Polis Memurlarına Afrin Görevi

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatında askerlerimizin teröristlerden temizledikleri bölgeye polisler sevk edilecek.

Polis, El Bab, Azez, Cerablus, Mare şehirlerinde olduğu gibi Afrin'de bölge halkına eğitim verecek ve karakol kuracak. Afrin'de meskun mahal çatışmalarının Raco beldesinde başlayacağı ve sınır hattında bekletilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatı'n sınırı geçmelerinin an meselesi olduğu da belirtildi.

Jandarma ve Polis Özel Harekat güçlerinin başta hendek operasyonları olmak üzere Türkiye içi terörle mücadelede önemli tecrübeleri bulunuyor. Bu tecrübeleri ile JÖH ve PÖH'ler Suriye'nin kuzey bölgesini teröristlere dar edecek.

Öldürülen Terörist Sayısı

Önceki gün TSK tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatında toplam 712 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur.

Kpsscafe.com.tr | Ankara