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PKK Hakkari'de Sivillere Füzeyle Saldırdı

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere hain ve bölücü PKK'lı teröristler tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PKK Hakkari'de Sivillere Füzeyle Saldırdı

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere hain ve bölücü PKK'lı teröristler tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 Kasım 2018 Salı 18:44
PKK Hakkari'de Sivillere Füzeyle Saldırdı

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere hain ve bölücü PKK'lı teröristler tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13.11.2018 günü saat: 14.40 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi'nde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 20:55
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