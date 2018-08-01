Karabük'te özel harekat yemin törenine katılan ve önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bebek katili PKK'ya sert sözler sarf etti. ''PKK 40 yıl önce de bebek katiliydi, bugün de bebek katili'' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'kimse bizim operasyonlarımıza söz edemez'' dedi.

Dün Hakkari Yüksekova'da şehit olan asker eşin kocası ve 11 aylık bebeğin babası olan Assubay'ı telefonla aradığını söyleyen İç İşleri Bakanı Soylu kahraman askerimizin kendisine 'Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun.” dediğini ifade etti.

İç İşleri bakanı Süleyman Soylu Karabük POMEM özel harekat yemin töreninde yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.