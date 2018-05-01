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'Pire Ferhat' AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu!

Televizyon dizileri ve programlarıyla tanınan 'Pire Ferhat' lakaplı 35 yaşındaki Ferhat Okçu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

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'Pire Ferhat' AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu!

Televizyon dizileri ve programlarıyla tanınan 'Pire Ferhat' lakaplı 35 yaşındaki Ferhat Okçu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:15
'Pire Ferhat' AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu!

Televizyon dizileri ve programlarıyla tanınan 'Pire Ferhat' lakaplı 35 yaşındaki Ferhat Okçu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Bir dönem rol aldığı diziler ve çeşitli televizyon programlarıyla sık sık ekranlarda görülen 'Pire Ferhat' lakabıyla tanınan, 80 santimetre boyundaki Ferhat Okçu, memleketi Afyonkarahisar'dan AK Parti Milletvekili aday adaylığı için başvurusunu gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığına gelerek, burada İl Başkan yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkayay'ya evrak veren Okçu, engellilerin ve Afyonkarahisar halkının sesi olmak için milletvekili aday adayı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, engellilere çok önem veriyor. Ben de engellilere ve Afyonkarahisar'a destek olmak için böyle bir işe kalkıştım. Herkes beni 'Pire Ferhat' olarak tanır. 2000 ile 2003 yılları arasında bir televizyon kanalında haber yaptığım dönemler oldu, dizi çektik; ama şimdi milletimize ve engelli kardeşlerimize destek olmak için geliyorum" ifadelerini kullandı. 

Ferhat Okçu'nun aday adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunan İl Başkan Yardımcısı Akkaya, "İnşallah bu yolda Allah, onun yardımcısı olur. Tüm engelli kardeşlerimizin arkasında olduğumuz gibi onun da sonuna kadar arkasındayız. Partimiz, engellilere önem veren bir parti oldu. Bundan sonra da engellilere önem veren bir parti olacaktır. Bu yolda engelli kardeşlerimize bir nebze olsun faydalı olabilirsek bizim için ne mutlu. Bunun için de Ferhat ağabeyimizin aday adayı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.05.2018 12:17
Anahtar Kelimeler:
Pire FerhatPire Ferhat Ak Parti
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