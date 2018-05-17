Pentagon'dan Filistin'deki Soykırıma Tam Destek!

Pentagon sözcüsü Dana White, Terör Devlet İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliama ilişkin destek açıklamasında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Filistin'deki katliama ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan White, "Şunu ifade edebilirim, biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz. Ancak İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." dedi.

'Öyleyse bu yapılan katliamları savunuyorsunuz' şeklindeki soruya , bölgeyi yakından takip ettiklerini, İsrail'in kendi sınırları içerisinde yaptıklarına karışamayacaklarını, sınır koruma hakkına sahip olduklarını söyledi.

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