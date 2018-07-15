 Pensilvanya semalarında ilginç görüntü

15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Halisdemir başta olmak üzere, ellerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iadesini istedi.

TASC adına konuşan Türk iş adamı Murat Güzel, FETÖ’nün sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda ABD’nin de sorunu olduğunu belirterek, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır." dedi. TASC Başkanı Halil Mutlu da FETÖ kampı önünde gösteri düzenlemek için izin sorunu yaşadıklarını aktardı.

YEREL YETKİLİLERDEN PROTESTO İÇİN İZİN ENGELİ

Kasabanın yerel yetkililerinin gösteri için izin vermediğini anlatan Mutlu, "TASC bu gösterinin geniş kapsamlı bir organizasyon olması için çalışırken maalesef izin almakta sorunlar yaşadı. Biz insanları buraya getirmek için organizasyonumuzu yapmıştık fakat güvenlik güçlerinin engeline takıldık. Sadece kampın önünde küçük bir yürüyüşe müsaade edildi." diye konuştu.

Türk Amerikan Birliği adına açıklama yapan Savaş Şahin de Gülen’in bir an önce Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini belirterek, 15 Temmuz hain

darbe girişiminde şehitlerin katili olduğunu vurguladı.

ABD’de Türk toplumunun FETÖ’ye karşı birlik içerisinde olduğuna işaret eden Şahin, "Gülen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." dedi.

FETÖ KAMPI ÜZERİNDE PANKART TAŞIYAN UÇAKLAR UÇTU

FETÖ kampı önünde gösteriler devam ederken, TASC tarafından organize edilen ve arkasında pankartlar asılı olan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerinde 3 saat boyunca uçarak, kasaba halkını FETÖ hakkında bilgilendirdi.

Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor." ile "Gülen 15 Temmuz’u organize etti.” ve "Gülen’i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı.

Uçakların uçtuğu anlarda FETÖ kampının Amerikalı korumaları fotoğraf çekerken, güvenlik nizamiyesinden çıkan yüzünü gizleyen bir FETÖ üyesi de elindeki cihazla uçaklara lazer tuttu.

FETÖ KAMP GÖREVLİSİNDEN GAZETECİLERE PROVAKASYON

FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim." diye yanıt verdi. Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provakatif sözler kullandı.

AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.

FETÖ KAMPI ETRAFINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 1999’dan beri yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bölgede sürekli devreye gezen yerel polis yetkilileri kamp önünde bulunan basın mensuplarını ve Türk toplumu üyelerini özel alana girmemeleri konusunda sık sık uyardı.

Etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili geniş bir arazi içinde yer alan kamp alanı, FETÖ elebaşı Gülen’in örgüt üyeleriyle bir araya geldiği ana bina ve

etrafında yer alan evlerle birlikte büyük kompleks şeklinde.

Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor.

Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor.

Kaynak;

DHA

AA