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Pençe ve Kıran operasyonunda PKK'ya ağır darbe

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kıran Operasyonu ve Siirt ile Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ise 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe ve Kıran operasyonunda PKK'ya ağır darbe

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kıran Operasyonu ve Siirt ile Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ise 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:19
Pençe ve Kıran operasyonunda PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

KIRAN OPERASYONUNDA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede devam eden operasyonlar kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, devam eden hava destekli terör operasyonlarda 5 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki ortak operasyonlarının sürdüğü kaydedilirken, Kıran Operasyonu kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

SİİRT VE TUNCELİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Baykan ilçe kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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Son Güncelleme: 25.08.2019 17:01
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