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Pegasus Hava Yolları Trabzonda Pistten Çıkan Uçaktaki Herkes için Kurban Kesecek

Pegasus Hava Yolları, Trabzon'da pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanan uçaktan sağ sağlim çıkan her bir kişi için kurban kesecek.

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Pegasus Hava Yolları Trabzonda Pistten Çıkan Uçaktaki Herkes için Kurban Kesecek

Pegasus Hava Yolları, Trabzon'da pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanan uçaktan sağ sağlim çıkan her bir kişi için kurban kesecek.

23 Ocak 2018 Salı 17:31
Pegasus Hava Yolları Trabzonda Pistten Çıkan Uçaktaki Herkes için Kurban Kesecek

Pegasus Hava Yolları Trabzonda Pistten Çıkan Uçaktaki Herkes için Kurban Kesecek

Pegasus Hava Yolları, Trabzon'da pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanan uçaktan sağ sağlim çıkan her bir kişi için kurban kesecek. Trabzon Havalimanında 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkarak toprağa saplanan denize 25 metre kala burada kalan Pegasus Uçağı paniğe neden olmuştu.

Elde edilen bilgilere göre, Pegasus Hava Yolları, trabzondaki uçaktan sağ sağlim çıkan her bir yolcu ve mürettabat için kurban kesecek.  Ankara- Trabzon uçağı 13 Ocak 208 tarihinde Trabzon Havalimanına inişinden kısa bir süre sonra pistten çıkmıştı. 90 saniye içerisinde havalimanı acil müdahele ekibi kazaya müdahele etmiş, 24 dakikada uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
PegasusPegasus Hava Yolları
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