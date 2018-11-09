Parkinson hastası Opr. Dr. Salih Mertan İntihar Etti

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Parkinson hastası 70 yaşındaki Opr. Dr. Salih Mertan, ikamet ettiği evinde başına dayağı tabancayla intihar etti. Ağır yaralı olarak sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı, İzmir'deki özel hastanenin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 70 yaşındaki Opr. Dr. Salih Mertan'ın Alsancak'taki Atatürk Caddesi 240 numaralı binada bulunan dairesinden saat 08:00 saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine apartman görevlisi, polisi aradı. Apartman görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Parkinson hastası Opr.Dr. Salih Mertan'ı tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Başından aldığı kurşun yarası neticesinde ağır yaralı olduğu tespit edildi. Polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırmak üzere Mertan'ı ambulansa alındı. Salih Mertan, hastane yolunda, ambulansta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mertan'ın cansız bedeni, savcının hastanedeki incelemeleriinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



HASTALIĞI SON DÖNEMDE ARTMIŞ



Parkinson hastalığına bağlı olarak ellerinin titremesi nedeniyle araç kullanamayan ve yardımcısı olmadan yürümekte zorlanan, son dönemde rahatsızlığının iyice artması yüzünden zor dönemden geçen Salih Mertan'nın, kendi durumuna çok üzüldüğü öğrenildi. Ekonomik sorunu bulunmayan Mertan'ın, çok yardımsever biri olarak yaşadığı da anlatıldı.



Salih Mertan, son olarak geçen çarşamba günü UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu U19 takımının, Fransız ekibi Montpellier'e 2-4 yenildiği maçı protokol tribününden takip etmişti.



Altınordu Spor Kulübü'nden yaşanan üzücü olay ile ilgili bir açıklama yapıldı.

"Kulübümüzün ve camiamızın sembol isimlerinden, Opr. Dr. Salih Mertan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Salih Mertan, kulübümüzde her dönemde çok değerli katkılar vererek unutulmazlar arasındaki yerini almıştı. Mertan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



Salih Mertan'ın cenazesinin, Amerika'da yaşayan 2 kızının İzmir'e gelmesinden sonra pazartesi günü düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.



SALİH MERTAN KİMDİR?



İzmir doğumlu Salih Mertan, Namık Kemal Lisesi'ni başarıyla bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üroloji üzerine öğrenimini tamamladı. Mertan, tıp merkezi ve hastanenin kurucu başkanlığını üstlendi. 40 yıl boyunca çok sevdiği Altınordu Spor Kulübü'ne yönetici olarak maddi- manevi birçok hizmetlerde bulunan Salih Mertan, 2012 yılında kulüpteki şirketleşmenin ardından Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin başkanlık görevini üstlendi. Opr. Dr. olarak birçok başarılı operasyonlara imza atan Mertan, ABD, İtalya, İspanya ve İngiltere'ye devletlerin özel davetlisi olarak gidip ameliyatlara girdi.

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