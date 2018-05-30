Para Biriktirene 20 Bin TL Devlet Desteği Verilecek!

Konut hesabına yönelik cazibe arttırıldı. Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı yükseldi. 5 senede 80 bin TL para biriktirenlere 20 bin lira devlet katkısı verilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için 2016 yılında başlatılan Konut Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması son düzenlemeyle cazip hale getirildi. Devlet katkısı için belirlenen üst limitte artış görülürken, 5 sene boyunca 80 bin lira biriktirenlere ev alırken karşılıksız 20 bin tl destek verilecek. Konut hesabı ve devlet katkısı uygulamasından sistemde en az 3 sene kalan kişiler faydalanıyor. Devlet Desteği üst oranının yüzde 20'den 25'e çıkarılması dikkate alındığında sistemde en karlı çıkacak kişiler 5 sene boyunca sistemde kalanlar olacak.
5 senede 80 bin birikim yapan vatandaş, ilk evini alacağı zaman 20 bin lira devlet katkısı alacak. Uygulamaya ilk başladığı zaman katılan vatandaşlar minimum süre olarak belirlenen 3 seneyi tamamladıklarında ilk ödemleerini alabilecek. Yani ilk devlet katkısı ödemesi 2019'da ödenecek.
KPSSCAFE - ANKARA
Bir ailenin o parayı biriktirebilmesi için 5 yıl boyunca her ay 1333 TL kenara koyabilmesi lazım asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşı 1600 TL asgari ücretle çalışan bir işçi bu parayı nasıl biriktirecek asgari ücretle çalışmayan birisini göz önüne alacak olursak .bu kişi aylık genelde 3000 TL civarında maaş alıyor olsun evli 2 tanede çocuğu olsun evi yoksa zaten kira verecek bugün ortalama gelişmiş bı şehirde yasiyosa en kotu vereceği kira 800 + doğalgaz + erzak +elektrik+su +çocukların okul masrafı felan derken 3000 TL ye çalışan bir işçi bile kenara ayda 1 çeyrek altın bile koymaya cesaret edemez bakanlık boyle bı tasarı sunuyor ama bunu benim vatandaşım nasıl gerçekleştirecek nasıl para biriktirecek demiyor. Ayrıca biriktirse bile bu adam 100 TLye benim vatandaşım nerden ev bulacak demiyor herkes kendi keyfince orda sırf boş oturmuyoruz bı tasarı sunuyoruz demek için iş yapıyorlar resmen kimin nasıl gecindiginin farkında bile değiller .Farklı düşünenler olabilir saygı duyarım ama hayatın gerçeği de bu . İyi günler .
Çok şey yazmak gerekir ama...
Bu kadar eyyam torpil adaletsizlik
Ancak böyle olur.
Akp ne demek? Adalet ve kalkınma partisi
Peki nerde Adalet? Ak Parti Adalet partisi değil sadece şirin gözüken bir partidir. Akp de torpil adaletsizlik hat safhada ilk çözüm bulunması gerekilen nokta budur. Onun için tatlı konuşmalara aldanmayın Recep Tayyip Erdoğan Reis senin arkandan yürürüm ama senden ve partinden geçinen nemalanan fırsatçılardan asla asla
Bu ülkede sancılı dönemler olacağı zaman ilk kaçacak ve taraf değiştirecek bu soysuzlardır.