Para Biriktirene 20 Bin TL Devlet Desteği Verilecek!

Konut hesabına yönelik cazibe arttırıldı. Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı yükseldi. 5 senede 80 bin TL para biriktirenlere 20 bin lira devlet katkısı verilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için 2016 yılında başlatılan Konut Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması son düzenlemeyle cazip hale getirildi. Devlet katkısı için belirlenen üst limitte artış görülürken, 5 sene boyunca 80 bin lira biriktirenlere ev alırken karşılıksız 20 bin tl destek verilecek. Konut hesabı ve devlet katkısı uygulamasından sistemde en az 3 sene kalan kişiler faydalanıyor. Devlet Desteği üst oranının yüzde 20'den 25'e çıkarılması dikkate alındığında sistemde en karlı çıkacak kişiler 5 sene boyunca sistemde kalanlar olacak.

5 senede 80 bin birikim yapan vatandaş, ilk evini alacağı zaman 20 bin lira devlet katkısı alacak. Uygulamaya ilk başladığı zaman katılan vatandaşlar minimum süre olarak belirlenen 3 seneyi tamamladıklarında ilk ödemleerini alabilecek. Yani ilk devlet katkısı ödemesi 2019'da ödenecek.

KPSSCAFE - ANKARA