Papaz Brunson ABD Subayı Çıktı!..

ABD ile Türkiye arasında kriz çıkmasına neden olan kamuoyunda Papaz Brunson olarak bilinen tutuklu rahibin gerçek kimliği ortaya çıktı. Papaz Brunson ve yardımcısının ABD Özel Kuvvetleri'nde subay oldukları belirlendi.

Türkiye'ye din görevlisi olarak gelen Papaz Brunson Dış İşleri'nin yürüttüğü ajanlık faaliyetleri soruşturmasında ajan olarak tutuklanmış ve ABD ile Türkiye arasında yaptırıma kadar varan krize neden olmuştu.

“Papaz Brunson rahip değil ABD Özel Kuvveleri Subayı” diyen güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, “Brunson, ABD’nin Türkiye’deki kara kutusu. Çözülürse Amerika’nın bütün kirli işleri ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Amerikalı Papaz Andrew Craig Brunson, İzmir’de 9 Aralık 2016’da tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Brunson için ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 15 yıl ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla temin etmek” suçundan 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ardından mahkeme elektronik kelepçe ile evde tutukluk haline karar verdi.