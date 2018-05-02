Palyaço Kıyafeti Giyip, Yatakta Erkek Kurban Etmeye Çalışıyor!

İngiltere'de bir çocuk annesi kadının erkek arkadaşına yönelik cinayet girişimi duyanları dumura uğrattı. 19 yaşındaki Zoe Adams isimli kadın, cinsel ilişki sırasında palyaço gibi giyinip, gözlerini kapattığı erkek arkadaşını bıçakla öldürerek kurban etmeye kalktı. Kadın mahkemede suçunu itiraf etti. İngiltere'nin Brindlefield bölgesinde yaşanan olay İngiliz basınında geniş yer buldu.

19 yaşındaki bir çocuk annesi kadın önce erkek arkadaşını cinsel ilişki esnasında yatağa bağlamak isted. Fakat bu teklif genç adam tarafından kabul edilmedi. Daha sonra cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzünü kapatmaya çalışan kadının planı daha sonra ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan habere göre genç kadının erkekleri kurban etme konusunda takıntıları bulunuyor.

Palyaço gibi giyindikten sonra elindeki bıçakla sevgilisini 5 defa bıçaklayan kadının son zamanlarda şiddet içerikli videolar izlediği, asıl amacının cinayet olup olmadığı sorgulanıyor. Zoe Adams yaralama ve cinayete teşebbüsten çıktığı mahkemede erkek arkadaşını bilinçli olarak bıçakladığını, öldürmek istemediğini, erkek arkadaşının bu teklifi kabul ettiğini, cinsel tercihlerinin bu yönde olduğunu söyledi.

Sevgilisinden şikayetçi olan adamsa 'Beni öldürmeye çalıştı, böyle bir şeyi kim ister ki? elinden zor kaçtım' dedi.

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