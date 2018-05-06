Pakistan İçişleri Bakanı'na Silahlı Saldırı Düzenlendi

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yetkililer, Pakistan İçişleri Bakanının silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi. Punjab'ın merkezinde seçim mitinginde Ahsan İkbal'in omzundan vurulduğunu söylendi. Suikast girişiminin Temmuz ayı sonlarında olması beklenen genel seçimler öncesinde siyasi gerginliklerin artmasıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Hükümet sözcüsü Maik Ahmad Khan , İkbal'in hayati tehlikesi olmadığını ve saldırganın tutuklandığı bildirdi.

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