Özgür Özel :İYİ Parti Seçimlere Katılamaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideir Devlet Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos 'ta erken seçim yapılırsa İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini söyledi.

İYİ Parti'nin büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmiş olması gerektiğini söyleyen Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor" dedi.

BİRİLERİ ALTIMIZDAKİ KOLTUKLAR ÇEKİLİR ENDİŞESİ YAŞIYORSA...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk "Eğer bu YSK, adamına göre değil de hukuka ve içtihatlara göre karar veriyorsa İYİ partinin seçimlere katılmaması diye birşey söz konusu olamaz. Ama birileri altımızdaki koltuklar çekilir endişesi yaşıyorsa ve YSK da birtakım merkezlerin talimatıyla karar verirse o da hukuk dışı bir karar olur. Çünkü yerleşmiş içtihatlar var. Hangi saiklerle İYİ partiyi almayacaklar? Hukuken böyle birşey mümkün değil.Ama YSK buna rağmen ‘İYİ parti seçimlere giremez’ derse tüm vatandaşlarımız şunu bilsin, İYİ partinin başarısından korkulduğu için bu karar alındığı anlamına gelir.

TÜM PLANLARIMIZ HAZIR

Ama partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız bilsin ki genel başkanımızın dediği gibi, A planımız olduğu gibi B ve C planlarımız da var.İyi parti her şart altında yapılacak seçimlere girecektir. Bundan herkes emin olsun. Ama partimizden endişe duyanlar da bu endişelerine devam etsinler.

İYİ PARTİ BU ÜLKEYE ADALETİ, HUKUKU İNSAN HAKLARI VE REFAHI GETİRECEK

Çünkü İYİ parti bu ülkeye adaleti, hukuku, insan haklarını ve refahı getirmeye kararlı.Bu hedeflerimizin önünde kimse duramayacak." dedi.