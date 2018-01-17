Özel Harekat Polislerine Yeni Görev Mart Ayında Başlıyor!

Mart ayından itibaren özel harekat polislerine yeni görev veriliyor. Uçaklarda güvenliğin sağlanması için özel harekat polisleri sivil kıyafetlerle seyahat edecek. Polislerin tüm uçuşlarda görevlendirilmesi öngörülmüyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, TBMM Genel Kuruluından geçen torba yasa maddesi uyarınca, uçaklarda özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin bulundurulmasına olanak sağlanmıştı. Uçakta görev yapması planlanan silahlı personelin polis özel harekattan seçilmesi kararlaştırıldı.

Polislerin Özel Harekat birimlerinden seçilecek personel Mart ayından itibaren belirli rotalarda seyahat eden uçaklarda sivil olarak görev yapacak. Tamamiyle bir yolcu gibi hareket edecek olan polislerin riskli olarak tanımlanan yolculuklarda yaşanabilecek sıkıntıları önlemesi bekleniyor. Son zamanlarda kaçak yolcu, uçakta kavga, saldırı gibi haberlerin yoğunlaşması nedeniyle meclis bu yönde bir karar almıştı.

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