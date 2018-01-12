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Özel Harekat Dairesi Kaldırıldı mı? EGM'den Resmi Açıklama Geldi

12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırıldı, statüsü başkanlık seviyesine yükseldi.

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Özel Harekat Dairesi Kaldırıldı mı? EGM'den Resmi Açıklama Geldi

12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırıldı, statüsü başkanlık seviyesine yükseldi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:21
Özel Harekat Dairesi Kaldırıldı mı? EGM'den Resmi Açıklama Geldi

Özel Harekat Dairesi Kaldırıldı mı? EGM'den Resmi Açıklama Geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden Özel Harekat Dairesinin kaldırılmasına ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada dairenin yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla başkanlık statüsüne geçtiği, statüsünde yükselme olduğuna vurgu yapıldı. Kısacası bundan sonraki faaliyetler Özel Harekat Dairesi Başkanlığı olarak değil, doğrudan Başkanlık olarak gerçekleşecek. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​"

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.01.2018 11:29
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OĞUZHAN 5 saat önce

Nezaman PÖH alımı olur

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Bekir 5 saat önce

Yahu artık alım olsun açıklama bekliyoruz lise mezunu kpsssiz olsun inşAllah

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P 2 saat önce

Peki alımlar hakkında bilgi var mi?

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