Öz Yeğenini Taciz Etmişti: Anne Şikayetçi Oldu, Baba Olmadı

Geçtiğimiz 2015 yılında meydana gelen olayda öz yegenine cinsel istismarda bulunan amca T.C. hakkında 2016 yılında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Açılan davada T.C. hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlamaları yönlendirildi. T.C. suçlamaları kabul etmedi ve mahkeme, 8 Mayıs 2017’deki duruşmada delil yetersizliğinden dolayı T.C.'nin beraati yönünde karar verdi.

Bakanlık İtiraz Etti

Mağdur D.C. ile birlikte davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sanık hakkında verilen beraat kararını istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yaptığı duruşmada yerel mahkemenin verdiği beraat kararını kaldırdı.

Anne Şikayetçi, Baba Şikayetçi Olmadı

20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık T.C.'den şikâyetçi olduğunu söyleyen D.C. isimli kızın annesi H.C., kızının sanığın yaptıkları yüzünden intihara kalkıştığını söyledi. D.C.'nin babası E.C. de yaşanan skandal ile ilgili "Sanık ağabeyimdir. Suçlu olduğunu biliyorum. Annesine, kardeşlerine, bütün sülalesine zarar verdi. Bütün aile bize karşı cephe aldı, şikâyetten vazgeçmemizi istiyorlardı. Şu an aileden kimseyle konuşmuyoruz. Çocuğumun doğru söylediğini de biliyorum. Ancak şikâyetçi değilim" ifadelerini kullandı.

İnsan İçine Çıkamaz Hale Geldim

Mütalaasını sunan savcı, beraat kararının kaldırılarak sanığın, cezalandırılmasını mahkeme heyetinden istedi. Mahkemenin son sözünü sorduğu sanık T.C. yaptığı açıklamada, "İşten çıkarıldım, maddi ve manevi yönden çöktüm. İnsan içine çıkamaz hale geldim. Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Ceza Verildi

20. Ceza Dairesi, beraat kararını kaldırarak, sanığı, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık T.C.'ye, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl ceza veren mahkeme, "Tehdit" suçu yönünden beraatine karar verdi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara