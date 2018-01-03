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Öz Kızına Tecavüz Eden Sapık Baba Tutuklandı!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 17 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiği iddia edilen C.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öz Kızına Tecavüz Eden Sapık Baba Tutuklandı!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 17 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiği iddia edilen C.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:25
Öz Kızına Tecavüz Eden Sapık Baba Tutuklandı!

Öz Kızına Tecavüz Eden Sapık Baba Tutuklandı!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 17 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiği iddia edilen C.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gölyaka'da liseli kızın durgunluğunu fark eden öğretmenleri, durum hakkında öğrenciyle görüştü. Öğrencinin, babasının tecavüzüne uğradığını öne sürmesi üzerine öğretmenler durumu jandarma ekiplerine iletti. Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine C.A.'yı gözaltına aldı. Babasının tecavaüzüne uğradığını iddia eden öğrenci ifade verdi. C.A. se kızının suçlamalarını kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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