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Öz Anne ve Babasını Uyurken Katletti! Son Kurşunu Kendisine Sıktı

Aydın'da dehşete düşüren olayın detayları haber merkezlerine ulaşmaya başladı. 17 yaşındaki genç, anne ve babasını uykudayken silahla vurdu daha sonra aynı silahla intihar etti.

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Öz Anne ve Babasını Uyurken Katletti! Son Kurşunu Kendisine Sıktı

Aydın'da dehşete düşüren olayın detayları haber merkezlerine ulaşmaya başladı. 17 yaşındaki genç, anne ve babasını uykudayken silahla vurdu daha sonra aynı silahla intihar etti.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:29
Öz Anne ve Babasını Uyurken Katletti! Son Kurşunu Kendisine Sıktı

Aydın'da dehşete düşüren olayın detayları haber merkezlerine ulaşmaya başladı. 17 yaşındaki genç, anne ve babasını uykudayken silahla vurdu daha sonra aynı silahla intihar etti.

Fatih Mahallesi'nde bir apartmandan silah sesi geldiği üzerine ihbar alan Emniyet Ekipleri, Mert Ali Doğru isimli genci apartmanın önünde yaralı vaziyette buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan ve hastaneye sevk edilen genç buradaki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Doğru'nun önünde yaralı bulunduğu apartmanın ikinci katındaki eve giren emniyet mensupları, burada 42 yaşındaki Suna ve 47 yaşındaki Adem Doğru'nun cansız bedenleriyle karşılaştılar. Polis, Mert Ali Doğru isimli gencin önce anne ve babasını uykularındayken öldürdüğünü daha sonra da çatıya çıkıp kendi başına ateş ettiği ve yere düştüğünü belirledi. Polis olan Adem Doğru'nun yakın zamanda emekliye ayrıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AydınAydın Dehşet
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