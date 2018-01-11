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Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

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Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 20:39
Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil

Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Genel Kurula HDP'li Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihlerinde Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak 212 birleşime katılmadığını, buna bağlı Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddelerince değerlendirilmenin yapılması için Başkanlık Divanının kararıyla TBMM Başkanlığı Tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu. Ardından açk oylamanın şekli, elektronik oylama cihazıyla yapılması yönünde genel kurul onayına sunuldu.

Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili oylama yapıldı. Genel Kuruldaki oylamaya 324 milletvekili katıldı. Oylamada 302 milletvekili kabul oyu kullanırken, 22 kişi ret oyu verdi. Oylama ardından Zana'nın milletvekilliğinin düşürüldüğü açıklandı.

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