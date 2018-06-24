Oy Pusuluları Askeri Helikopterle Taşındı

Diyarbakır, Siirt ve Van'da , Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının yer aldığı torbalar askeri hlikopterle gönderildi.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının yer aldığı torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınıp, Diyarbakır Jandarma komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'de Üçadamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık Mahalleleri, Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün Mahallelerine taşındılar. Siirt 3. Komando tugay komutanlığından da askeri helikopterlerin kalktığı, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaların alındığı, 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine taşındığı bildirildi.

Van'da oy pusulaları ve görevliler, kent merkezine yaklaşık 80 km. mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik Mahallelerine askeri helikopterlerle ulaştırıldı.

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