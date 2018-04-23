Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Otostopla Bindikleri Araç Kaza Yaptı! 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak otomobile bindiği öğrenilen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

banner396

Otostopla Bindikleri Araç Kaza Yaptı! 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak otomobile bindiği öğrenilen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:11
Otostopla Bindikleri Araç Kaza Yaptı! 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak otomobile bindiği öğrenilen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Seydikemer ilçesinde 2 arkadaşın otostop yaparak bindikleri otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolculardan biri hayatını kaybederken, diğer yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin 52 yaşındaki Erol Bağ ile 21 Yaşındaki Salim Yapıcı olduğu öğrenilen, yaralanan 22 yaşındaki Gizem Polat Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
OtostopOtostopla Bindikleri Araç Kaza Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'
Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim