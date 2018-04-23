Otostopla Bindikleri Araç Kaza Yaptı! 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak otomobile bindiği öğrenilen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Seydikemer ilçesinde 2 arkadaşın otostop yaparak bindikleri otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolculardan biri hayatını kaybederken, diğer yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin 52 yaşındaki Erol Bağ ile 21 Yaşındaki Salim Yapıcı olduğu öğrenilen, yaralanan 22 yaşındaki Gizem Polat Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.