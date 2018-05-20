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Otobüste Üzerine Kaynar Su Dökülen Müşteriye 23 Bin Lira Tazminat

İzmir'den Ankara'ya otobüs seyahatı sırasında üzerine dökülen kaynar su sebebiyle vücudunda çeşitli derecelerden yanıklar oluşan yolcu, ilgili firmaya açtığı tazminat davasını kazandı. Firma 23 bin 300 lira tazminat ödeyecek

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Otobüste Üzerine Kaynar Su Dökülen Müşteriye 23 Bin Lira Tazminat

İzmir'den Ankara'ya otobüs seyahatı sırasında üzerine dökülen kaynar su sebebiyle vücudunda çeşitli derecelerden yanıklar oluşan yolcu, ilgili firmaya açtığı tazminat davasını kazandı. Firma 23 bin 300 lira tazminat ödeyecek

20 Mayıs 2018 Pazar 12:03
Otobüste Üzerine Kaynar Su Dökülen Müşteriye 23 Bin Lira Tazminat

İzmir'den Ankara'ya otobüs seyahatı sırasında üzerine dökülen kaynar su sebebiyle vücudunda çeşitli derecelerden yanıklar oluşan yolcu, ilgili firmaya açtığı tazminat davasını kazandı.

Firma 23 bin 300 lira tazminat ödeyecek.  İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şehirlerarası otobüs firmasını, yolcunun üzerine dökülen sıcak su ve vücudunda oluşan çeşitli derecelerde yanıklar sebebiyle 23 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Almanya'da yaşamını sürdüren H.U.B. , iznini geçirmek için Türkiye'ye gelmiş, burada İzmir'den Ankara'ya yolculuğu sırasında otobüsteki su kaynatma makinesinin devrilmesi neticesinde kalça ve bel bölgesinden yaralanmıştı.

Otobüs firmasını mahkemeye veren H.U.B., 6 bin 300 maddi, 17 bin lira manevi 23 bin 300 lira tazminat alacak. Mahkeme kararında konuyla ilgili, "Özellikle, davalının geliri yüksek ticari şirket olması, davacının tatil amaçlı seyahatini bu yaralanma nedeniyle gerçekleştirememiş olması, davalının tam kusurlu olması ve davacıda meydana gelen yaralanmanın niteliği ve etkilere dikkate alınarak 17 bin lira manevi tazminata hükmetmenin, dosya kapsamına, adalet, hak ve menfaat dengesine uygun olduğu kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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