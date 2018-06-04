ÖSYM'den Sınav Başvurusu Yapamayanlara Son Fırsat! (2018 DGS Geç Başvuruları Başlıyor)

Önlisans programlarından mezun olup lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2018 DGS için geri sayım sürerken, belirlenen sınav takvimi süresinde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru işlemleri yarın başlayacak.

DGS başvurusunu zamanında gerçekleştiremeyen adaylar 150 TL'lik geç başvuru ücreti karşılığında yarın sınav başvurularını yapabilecekler. 2018 Dikey Geçiş Sınavı (2018 DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak, sınav geç başvuruları ve diğer işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar yarından itibaren ais.osym.gov.tr üzerinden geç başvuru işlemlerini yapabilirler.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

ÖSYM DGS İÇİN ŞU DUYURUYU YAPMIŞTI

2018 Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) için geç başvuru işlemleri 5 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olup internet aracılığıyla bireysel başvuru aynı tarihte saat 23.59’da sona erecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

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