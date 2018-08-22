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ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM'nin resmi twitter hesabından çok önemli bir duyuru yapıldı.

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ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM'nin resmi twitter hesabından çok önemli bir duyuru yapıldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:29
ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM'nin resmi twitter hesabından çok önemli bir duyuru yapıldı.

ÖSYM'nin yaptığı duyuruda; osym.gov.tr  adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz vurgusu yapılırken gov.tr  uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız uyarısı yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı duyurunun tamamı şöyle;

Değerli Adaylar, http://www.osym.gov.tr  adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz ve http://gov.tr  uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız.

İşte o paylaşım;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.08.2018 17:40
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ösym den önemli duyuru
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Eşref GERÇEK 1 saat önce

Kpsscafe Allah razı olsun sizden sizin sayenizde en güncel bilgilere sahibim

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