ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM'nin resmi twitter hesabından çok önemli bir duyuru yapıldı.

ÖSYM'nin yaptığı duyuruda; osym.gov.tr adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz vurgusu yapılırken gov.tr uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız uyarısı yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı duyurunun tamamı şöyle;

Değerli Adaylar, http://www.osym.gov.tr adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz ve http://gov.tr uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız.

İşte o paylaşım;

Değerli Adaylar, https://t.co/kpp2c1PD7T adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz ve https://t.co/DfPNuIYSl1 uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 22 Ağustos 2018

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