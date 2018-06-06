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ÖSYM YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

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ÖSYM YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:50
ÖSYM YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM resmi sitesinden bugün yapılan duyuruda, ilgili sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle erişim sağlanabileceği belirtildi. Ayrıca ÖSYM duyurusunda şu ifadelere yer verildi : 

17 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanına ilişkin (2016-YDUS) 11 Mayıs 2018 tarihli duyuru ile ilan edilen tercih işlemlerine göre yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Haziran 2018 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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