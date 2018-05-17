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ÖSYM Sınavlarına Geç Kalma Sorunu Ortadan Kalkıyor

ÖSYM Başkanlığı tarafından geliştirilen yeni sistemde artık öğrencilerin sınavlara geç kalma sorunu en aza indirilecek.

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ÖSYM Sınavlarına Geç Kalma Sorunu Ortadan Kalkıyor

ÖSYM Başkanlığı tarafından geliştirilen yeni sistemde artık öğrencilerin sınavlara geç kalma sorunu en aza indirilecek.

17 Mayıs 2018 Perşembe 09:56
ÖSYM Sınavlarına Geç Kalma Sorunu Ortadan Kalkıyor

Sınavlara geç kala sorunu yıllardan beri süregelen bir gelenek haline gelmiş. Adayların ellerinde olmayan durumlar nedeniyle binlerce aday her yıl sınavlara geç kalıyor , hatta sınava giremiyor. O gün trafiğin yoğun olması, öte yandan aksiliklerin aynı güne denk gelmesi adaylara ciddi sorunlar çıkarmaktadır.

Sınavlara geç kalınma nedenleri arasında en çokta okulu bulamama sorunu svilrilmektedir. Binlerce aday, okullarını bulmakta güçlük çekmekte ya da yanlış adreslere gitmektedir. Bu nedenle ÖSYM yeni bir sistem geliştirdi.

CNN TÜRK'ten Cansu Karadan'ın kaleme aldığı haberine göre; geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girecek öğrencilere 15 dakika kuralı getirilmiş, saat 10:00'da başlayan sınav için 09:45'te kapılar kapanmıştı. Bu saatten sonra sınav binalarına kimse alınmamış ve sınava yetişemeyen bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulmuştu.

15 dakika kuralı geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile kaldırıldı ancak ÖSYM, yine de adayların gecikmelerini ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla bu yıl yeni bir uygulama başlattı. Artık sınav giriş belgelerinin üzerinde okul binalarının konum bilgilerinin yer aldığı "QR kod" yer alacak..

AKILLI TELEFONUNUZLA OKUTABİLECEKSİNİZ

Öğrenciler telefonlarına bir uygulama indirecek, giriş belgesindeki kodu o uygulamaya okutacak. Ve böylece sınav binalarına nasıl ve kaç dakikada gidebileceklerini öğrenecek. Öğrenciler sistemde anlık trafik bilgisinin verilmesinin de faydalı olabileceği görüşünde.

İki milyondan fazla aday dışında QR sistemini sınav görevlileri de kullanabilecek. 

Bu sistem ile birlikte artık sınavlara geç kalınma sorununun en aza indirilmesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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