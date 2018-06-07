ÖSYM'nin İptal Ettiği Sınavın , Görevli Ücretleri Ödendi

İptal edilen Sayıştay sınavında görev alan sınav görevlilerine sınav ücretlerinin ödendiği bildirildi. Memurlar.net'te bir süre önce gündeme gelen 'Sayıştay Sınavında Görevlilere Ücretlerin Ödenmemesi' konusuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Memurlar.net'te yer alan habere göre ÖSYM Başkanlığı bugün itibariyle iptal kararı alınan sınavda görev alan personele ücretleri yatırdı.

Memurlar.net'te konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi : "Sınavda çalışan salon görevlileri, kendilerinden kaynaklı bir kusur olmadığını, görevlerini yerine getirdiklerini belirtmekteydiler. Ziyaretçilerimizin 0 532 540 0 590 nolu whatsapp hatta üzerinden verdiği bilgiye göre, ÖSYM Başkanlığı bugün itibariyle, iptal edilen sınavda görev alan personele, sınav ücretlerini yatırmıştır."