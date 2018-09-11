ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz sanık Hüseyin Alpay ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, Engin Yanık ve firari Eşref Coşar ise duruşmaya katılım göstermediler.

Savcı mütalaasında, sanıklar Ali Demir ve Ömer Pekşen'in dosyadaki deliller, bilgi ve belgeler bütün olarak değerlendirildiğinde suçun "görevi kötüye kullanma"ya dönüşmesi ihtimali gerekçesiyle, iki sanığın bu dosyadan ayrılmasını talep etti.

"Gökhan" kod isimli "Büyük bölge talebe mesulü" firari sanık Coşar'ın ByLock kullandığı ve gizli tanık beyanları, sanık Yanık'ın örgüt mensubu öğrencilere askeri lise sorularını verdiği ve gizli tanık beyanları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını isteyen savcı, etkin pişmanlıkta bulunan sanık Alpay'ın da aynı suç çerçevesinde değerlendirilmesini istedi.

Mütalaadan sonra mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Alpay, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, şartlar doğrultusunda yurtlarında kaldığı örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını savunarak beraatini talep etti.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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