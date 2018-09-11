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ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Kayseri'de FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) PDY (Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması çerçevesinde haklarında dava açılan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan üçü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Demir ve Ömer Pekşen'in dosyasını ayırarak, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına karar verdi.

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ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Kayseri'de FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) PDY (Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması çerçevesinde haklarında dava açılan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan üçü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Demir ve Ömer Pekşen'in dosyasını ayırarak, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına karar verdi.

11 Eylül 2018 Salı 13:58
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz sanık Hüseyin Alpay ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, Engin Yanık ve firari Eşref Coşar ise duruşmaya katılım göstermediler.

Savcı mütalaasında, sanıklar Ali Demir ve Ömer Pekşen'in dosyadaki deliller, bilgi ve belgeler bütün olarak değerlendirildiğinde suçun "görevi kötüye kullanma"ya dönüşmesi ihtimali gerekçesiyle, iki sanığın bu dosyadan ayrılmasını talep etti.

"Gökhan" kod isimli "Büyük bölge talebe mesulü" firari sanık Coşar'ın ByLock kullandığı ve gizli tanık beyanları, sanık Yanık'ın örgüt mensubu öğrencilere askeri lise sorularını verdiği ve gizli tanık beyanları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını isteyen savcı, etkin pişmanlıkta bulunan sanık Alpay'ın da aynı suç çerçevesinde değerlendirilmesini istedi.

Mütalaadan sonra mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Alpay, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, şartlar doğrultusunda yurtlarında kaldığı örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını savunarak beraatini talep etti.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.09.2018 14:21
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ösym eski başkanı ali demir mahkemeden flaş karar
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