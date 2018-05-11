ÖSYM'den YKS Duyurusu! Sınav Görevlilerinin Tercihleri Başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2018 YKS 1. Oturum (Temel Yeterlilik Testi) , 2. Oturum ( Alan Yeterlilik Testi ) , 3. Oturum (Yabancı Dil Tesi) sınav görevlilerinin tercihine açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin resmi twitter hesabından yapılan duyuruda, "2018 – YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2018- YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınav görevlilerinin tercihine açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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