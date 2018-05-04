ÖSYM'den Sınava Gireceklere Önemli Saat Uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 6 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018 ALES) adaylarına saat konusunda uyarıda bulundu. Adayların saat 10.00'da başlayacak sınav için sınav saatinden önce binalarda hazır olması gerektiğine vurgu yapılırken, sınav saatinden sonra salonlara kimsenin alınmayacağı belirtildi.

ÖSYM'nin resmi twitter hesabı üzerinden bugün yayımladığı duyuruda: "6 Mayıs 2018 günü yapılacak olan 2018 ALES Sınavı İlkbahar dönemi için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayların sınava gelirken yanlarında, Sınava giriş belgesi (SGB) , T.C. Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da Pasaport, KKTC Kimlik Kartı ya da Pembe Mavi kart getirmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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