ÖSYM'den DUS Duyurusu! 2017 Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 2017 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan resmi bilgilendirmede, "2017-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017- DUS) ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Nisan 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

DUS Ek Yerleştirmeleri için tercih yapan aday sayısı 280 olarak açıklanırken , 13 kişilik kontenjanın tamamının dolduğu bildirildi.

2017 DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.

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