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ÖSYM'den 10 Kasım Mesajı

ÖSYM 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci sene-i devriyesi nedeniyle anlamlı bir 10 Kasım Mesajı yayımladı.

ÖSYM'den 10 Kasım Mesajı

ÖSYM 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci sene-i devriyesi nedeniyle anlamlı bir 10 Kasım Mesajı yayımladı.

09 Kasım 2018 Cuma 22:28
ÖSYM'den 10 Kasım Mesajı

ÖSYM 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci sene-i devriyesi nedeniyle anlamlı bir 10 Kasım Mesajı yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan 10 Kasım Mesajı'nda "Aziz Milletimizin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Mücadelesini zaferle sonuçlandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 80'inci yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM'nin o paylaşımı şöyle;

Son Güncelleme: 09.11.2018 22:43
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