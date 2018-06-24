ÖSYM Başkanı'ndan YKS Uyarısı 'Örnek Soruları Mutlaka İnceleyin'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavına ait soruların, ÖSYM bünyesindeki uzmanlar ile akademisyenler tarafından hazırlandığını her bir sorunun en az 3 defa kontrol edildikten sonra soru havuzuna atıldığını söyledi.

Havuza atılan sorular otomatik sistem tarafından 'Rastgele' seçilerek kitapçıklara girecek ve adayın karşısına çıkacak. Her test için ortalama 10 kat soru hazırlandığı belirtilirken, soruları görmediğini belirten ÖSYM Başkanı, adaylara TYT için 'ÖMrnek sorulara, AYT için LYS sorularına bakmalarını önerdi. Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Özer, "ÖSYM, sınav sorularının hazırlanmasında kendi bünyesindeki alan uzmanlarından, alanla ilgili yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlardan destek alıyor. Soruların hazırlanması çok uzun bir süreç. Her yıl yaptığımız sınavlarla ilgili 8 bin-10 bin bandında yeni soru hazırlanıyor ve kullanıma hazır hale getiriliyor. Soru sayısının fazlalığı kadar soruları hazırlayan akademisyen ve uzmanların çeşitliliği de çok önemli.

ÖSYM olarak bu, üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri. Bu nedenle soru hazırlamada sadece belirli kurum ve üniversitelere yoğunlaşmaktan kaçınmaya, bunun yerine tüm kurumlardaki ilgili uzmanlara erişmeye ve katkılarını almaya çalışıyoruz.Ham soru hazırlandıktan sonra en az 3 akademisyen ve uzman tarafından denetimden geçirilmekte. Gerekirse sorular 3'ten fazla denetimden de geçirilmekte. Soru tüm denetimlerden geçerse soru bankasına atılıyor. Bu soru bankasına atılan sorular da rastgele seçilecek ve soru kitapçığına girecek." ifadelerini kullandı.

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