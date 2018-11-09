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ÖSYM 2019 Sınav Takvimi Açıklandı!

2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM 2019 Sınav Takvimi Açıklandı!

2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:20
ÖSYM 2019 Sınav Takvimi Açıklandı!

2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

İşte ÖSYM 2019 Takvimi;

Sınavın Adı

2019-Sınav Tarihi

Başvuru Tarihleri

Geç Başvuru Günü **

Sonuç Açıklama Tarihi ****

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/1 İngilizce) ***

19.01.2019

26.12.2018

10.01.2019

        

19.01.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/2 İngilizce) ***

16.02.2019

23.01.2019

07.02.2019

        

16.02.2019

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1. Dönem)

2019-TUS 1. Dönem

24.02.2019

03.01.2019

10.01.2019

24.01.2019

21.03.2019

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye

Tespit Sınavı (1. Dönem)

24.02.2019

03.01.2019

24.01.2019

21.03.2019

2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

10.01.2019

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2019-YDS/1

24.03.2019

30.01.2019

06.02.2019

21.02.2019

19.04.2019

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2019-MSÜ

07.04.2019

05.02.2019

27.02.2019

07.03.2019

26.04.2019

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

2019-DİB-MBSTS

13.04.2019

19.02.2019

28.02.2019

12.03.2019

07.05.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/3 İngilizce) ***

20.04.2019

27.03.2019

11.04.2019

        

20.04.2019

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2019-ALES/1

05.05.2019

05.03.2019

13.03.2019

28.03.2019

30.05.2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği

Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem)

18.05.2019

04.04.2019

18.04.2019

19.06.2019

2019-İSG 1. Dönem

11.04.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/4 İngilizce) ***

25.05.2019

25.04.2019

16.05.2019

        

25.05.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/5 Farsça) ***

26.05.2019

25.04.2019

16.05.2019

        

26.05.2019

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

15.06.2019

2019-YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

2019-YKS

16.06.2019

12.02.2019

06.03.2019

19.03.2019

18.07.2019

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

2019-YKS

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/6 İngilizce) ***

22.06.2019

29.05.2019

13.06.2019

        

22.06.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) ***

23.06.2019

29.05.2019

13.06.2019

        

23.06.2019

Dikey Geçiş Sınavı

2019-DGS

30.06.2019

26.04.2019

08.05.2019

21.05.2019

25.07.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/8 İngilizce) ***

06.07.2019

12.06.2019

27.06.2019

        

06.07.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça) ***

07.07.2019

12.06.2019

27.06.2019

        

07.07.2019

Kamu Personel Seçme Sınavı

03.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

14.07.2019

15.05.2019

28.05.2019

29.08.2019

Kamu Personel Seçme Sınavı

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

20.07.2019

03.05.2019

15.05.2019

28.05.2019

29.08.2019

Kamu Personel Seçme Sınavı

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

21.07.2019

03.05.2019

15.05.2019

28.05.2019

29.08.2019

Kamu Personel Seçme Sınavı

2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

28.07.2019

03.05.2019

15.05.2019

28.05.2019

29.08.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/10 İngilizce) ***

24.08.2019

10.07.2019

08.08.2019

        

24.08.2019

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2. Dönem)

2019-TUS 2. Dönem

01.09.2019

17.07.2019

24.07.2019

01.08.2019

26.09.2019

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye

Tespit Sınavı (2. Dönem)

01.09.2019

17.07.2019

01.08.2019

26.09.2019

2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

24.07.2019

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2019-YDS/2

08.09.2019

16.07.2019

24.07.2019

02.08.2019

01.10.2019

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2019-EUS

21.09.2019

30.07.2019

07.08.2019

22.08.2019

15.10.2019

Sınavın Adı

2019-Sınav Tarihi

Başvuru Tarihleri

Geç Başvuru Günü **

Sonuç Açıklama Tarihi ****

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2019-ALES/2

22.09.2019

09.07.2019

17.07.2019

31.07.2019

17.10.2019

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2019-DUS

29.09.2019

30.07.2019

08.08.2019

28.08.2019

23.10.2019

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye

Tespit Sınavı

29.09.2019

30.07.2019

28.08.2019

23.10.2019

2019-STS Diş Hekimliği

08.08.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/11 İngilizce) ***

19.10.2019

11.09.2019

10.10.2019

        

19.10.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/12 İngilizce) ***

09.11.2019

16.10.2019

31.10.2019

        

09.11.2019

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2019-ALES/3

17.11.2019

17.09.2019

25.09.2019

08.10.2019

12.12.2019

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2019-YDS/3

01.12.2019

09.10.2019

16.10.2019

31.10.2019

24.12.2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği

Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem)

14.12.2019

25.10.2019

14.11.2019

07.01.2020

2019-İSG 2. Dönem

06.11.2019

2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2019/13 İngilizce) ***

21.12.2019

13.11.2019

12.12.2019

        

21.12.2019

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2019-YDUS

22.12.2019

02.10.2019

10.10.2019

21.11.2019

30.01.2020

* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

**** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Son Güncelleme: 09.11.2018 16:50
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ösym 2019 sınav takvimi açıklandı
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