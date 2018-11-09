ÖSYM 2019 Sınav Takvimi Açıklandı!

2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.
İşte ÖSYM 2019 Takvimi;
|
Sınavın Adı
|
2019-Sınav Tarihi
|
Başvuru Tarihleri
|
Geç Başvuru Günü **
|
Sonuç Açıklama Tarihi ****
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/1 İngilizce) ***
|
19.01.2019
|
26.12.2018
10.01.2019
|
|
19.01.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/2 İngilizce) ***
|
16.02.2019
|
23.01.2019
07.02.2019
|
|
16.02.2019
|
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1. Dönem)
2019-TUS 1. Dönem
|
24.02.2019
|
03.01.2019
10.01.2019
|
24.01.2019
|
21.03.2019
|
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı (1. Dönem)
|
24.02.2019
|
03.01.2019
|
24.01.2019
|
21.03.2019
|
2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
|
10.01.2019
|
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2019-YDS/1
|
24.03.2019
|
30.01.2019
06.02.2019
|
21.02.2019
|
19.04.2019
|
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2019-MSÜ
|
07.04.2019
|
05.02.2019
27.02.2019
|
07.03.2019
|
26.04.2019
|
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2019-DİB-MBSTS
|
13.04.2019
|
19.02.2019
28.02.2019
|
12.03.2019
|
07.05.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/3 İngilizce) ***
|
20.04.2019
|
27.03.2019
11.04.2019
|
|
20.04.2019
|
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2019-ALES/1
|
05.05.2019
|
05.03.2019
13.03.2019
|
28.03.2019
|
30.05.2019
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği
Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem)
|
18.05.2019
|
04.04.2019
|
18.04.2019
|
19.06.2019
|
2019-İSG 1. Dönem
|
11.04.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/4 İngilizce) ***
|
25.05.2019
|
25.04.2019
16.05.2019
|
|
25.05.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/5 Farsça) ***
|
26.05.2019
|
25.04.2019
16.05.2019
|
|
26.05.2019
|
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
|
15.06.2019
|
2019-YKS
|
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
2019-YKS
|
16.06.2019
|
12.02.2019
06.03.2019
|
19.03.2019
|
18.07.2019
|
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
|
2019-YKS
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/6 İngilizce) ***
|
22.06.2019
|
29.05.2019
13.06.2019
|
|
22.06.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) ***
|
23.06.2019
|
29.05.2019
13.06.2019
|
|
23.06.2019
|
Dikey Geçiş Sınavı
2019-DGS
|
30.06.2019
|
26.04.2019
08.05.2019
|
21.05.2019
|
25.07.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/8 İngilizce) ***
|
06.07.2019
|
12.06.2019
27.06.2019
|
|
06.07.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça) ***
|
07.07.2019
|
12.06.2019
27.06.2019
|
|
07.07.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
|
03.05.2019
|
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
|
14.07.2019
|
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
|
20.07.2019
|
03.05.2019
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
|
21.07.2019
|
03.05.2019
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
|
28.07.2019
|
03.05.2019
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/10 İngilizce) ***
|
24.08.2019
|
10.07.2019
08.08.2019
|
|
24.08.2019
|
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2. Dönem)
2019-TUS 2. Dönem
|
01.09.2019
|
17.07.2019
24.07.2019
|
01.08.2019
|
26.09.2019
|
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı (2. Dönem)
|
01.09.2019
|
17.07.2019
|
01.08.2019
|
26.09.2019
|
2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
|
24.07.2019
|
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2019-YDS/2
|
08.09.2019
|
16.07.2019
24.07.2019
|
02.08.2019
|
01.10.2019
|
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2019-EUS
|
21.09.2019
|
30.07.2019
07.08.2019
|
22.08.2019
|
15.10.2019
|
Sınavın Adı
|
2019-Sınav Tarihi
|
Başvuru Tarihleri
|
Geç Başvuru Günü **
|
Sonuç Açıklama Tarihi ****
|
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2019-ALES/2
|
22.09.2019
|
09.07.2019
17.07.2019
|
31.07.2019
|
17.10.2019
|
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2019-DUS
|
29.09.2019
|
30.07.2019
08.08.2019
|
28.08.2019
|
23.10.2019
|
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı
|
29.09.2019
|
30.07.2019
|
28.08.2019
|
23.10.2019
|
2019-STS Diş Hekimliği
|
08.08.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/11 İngilizce) ***
|
19.10.2019
|
11.09.2019
10.10.2019
|
|
19.10.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/12 İngilizce) ***
|
09.11.2019
|
16.10.2019
31.10.2019
|
|
09.11.2019
|
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2019-ALES/3
|
17.11.2019
|
17.09.2019
25.09.2019
|
08.10.2019
|
12.12.2019
|
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2019-YDS/3
|
01.12.2019
|
09.10.2019
16.10.2019
|
31.10.2019
|
24.12.2019
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği
Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem)
|
14.12.2019
|
25.10.2019
|
14.11.2019
|
07.01.2020
|
2019-İSG 2. Dönem
|
06.11.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/13 İngilizce) ***
|
21.12.2019
|
13.11.2019
12.12.2019
|
|
21.12.2019
|
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2019-YDUS
|
22.12.2019
|
02.10.2019
10.10.2019
|
21.11.2019
|
30.01.2020
* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.
**** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.