ÖSYM 2019 Sınav Takvimi Açıklandı!

2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

İşte ÖSYM 2019 Takvimi;

Sınavın Adı 2019-Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü ** Sonuç Açıklama Tarihi **** 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/1 İngilizce) *** 19.01.2019 26.12.2018 10.01.2019 19.01.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/2 İngilizce) *** 16.02.2019 23.01.2019 07.02.2019 16.02.2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1. Dönem) 2019-TUS 1. Dönem 24.02.2019 03.01.2019 10.01.2019 24.01.2019 21.03.2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (1. Dönem) 24.02.2019 03.01.2019 24.01.2019 21.03.2019 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 10.01.2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/1 24.03.2019 30.01.2019 06.02.2019 21.02.2019 19.04.2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2019-MSÜ 07.04.2019 05.02.2019 27.02.2019 07.03.2019 26.04.2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2019-DİB-MBSTS 13.04.2019 19.02.2019 28.02.2019 12.03.2019 07.05.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/3 İngilizce) *** 20.04.2019 27.03.2019 11.04.2019 20.04.2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/1 05.05.2019 05.03.2019 13.03.2019 28.03.2019 30.05.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem) 18.05.2019 04.04.2019 18.04.2019 19.06.2019 2019-İSG 1. Dönem 11.04.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/4 İngilizce) *** 25.05.2019 25.04.2019 16.05.2019 25.05.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/5 Farsça) *** 26.05.2019 25.04.2019 16.05.2019 26.05.2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 15.06.2019 2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 2019-YKS 16.06.2019 12.02.2019 06.03.2019 19.03.2019 18.07.2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 2019-YKS 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/6 İngilizce) *** 22.06.2019 29.05.2019 13.06.2019 22.06.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) *** 23.06.2019 29.05.2019 13.06.2019 23.06.2019 Dikey Geçiş Sınavı 2019-DGS 30.06.2019 26.04.2019 08.05.2019 21.05.2019 25.07.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/8 İngilizce) *** 06.07.2019 12.06.2019 27.06.2019 06.07.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça) *** 07.07.2019 12.06.2019 27.06.2019 07.07.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 03.05.2019 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 14.07.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 20.07.2019 03.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 21.07.2019 03.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28.07.2019 03.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) *** 24.08.2019 10.07.2019 08.08.2019 24.08.2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2. Dönem) 2019-TUS 2. Dönem 01.09.2019 17.07.2019 24.07.2019 01.08.2019 26.09.2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2. Dönem) 01.09.2019 17.07.2019 01.08.2019 26.09.2019 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 24.07.2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/2 08.09.2019 16.07.2019 24.07.2019 02.08.2019 01.10.2019 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2019-EUS 21.09.2019 30.07.2019 07.08.2019 22.08.2019 15.10.2019

Sınavın Adı 2019-Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü ** Sonuç Açıklama Tarihi **** Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/2 22.09.2019 09.07.2019 17.07.2019 31.07.2019 17.10.2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2019-DUS 29.09.2019 30.07.2019 08.08.2019 28.08.2019 23.10.2019 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 29.09.2019 30.07.2019 28.08.2019 23.10.2019 2019-STS Diş Hekimliği 08.08.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/11 İngilizce) *** 19.10.2019 11.09.2019 10.10.2019 19.10.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/12 İngilizce) *** 09.11.2019 16.10.2019 31.10.2019 09.11.2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/3 17.11.2019 17.09.2019 25.09.2019 08.10.2019 12.12.2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/3 01.12.2019 09.10.2019 16.10.2019 31.10.2019 24.12.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem) 14.12.2019 25.10.2019 14.11.2019 07.01.2020 2019-İSG 2. Dönem 06.11.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/13 İngilizce) *** 21.12.2019 13.11.2019 12.12.2019 21.12.2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2019-YDUS 22.12.2019 02.10.2019 10.10.2019 21.11.2019 30.01.2020

* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

**** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.