Osmaniye'de Feci Trafik Kazası: Ölüler ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi Osmaniye'den geldi. Alınan son bilgilere göre Osmaniye'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Tolga Yaralıoğlu idaresinde olduğu öğrenilen 80 LM 388 otomobil, Kiremitli köyü yakınlarında karşı yönden gelmekte olan ve 40 yaşındaki Muhittin Selçuk yönetimindeki 01 KG 238 kamyonetle çarpıştı.

Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, otomobil sürücüsü Tolga Yaralıoğlu ile aynı araçtaki Adem Evlice, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mustafa Öztorun ile kamyonet sürücüsü Muhittin Selçuk ve kamyonette bulunan Cengiz Benli yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilde sıkışan Yaralıoğlu ve Evlice'nin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara