Osmaniye'de Askeri Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Osmaniye'de tartıştığı askeri bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda askerlik vazifesini yerine getiren 21 yaşındaki er Nuh Tufan Öztürk'ü çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Veli Can A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Veli Can A. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öztürk'ün cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi. İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen Jandarma Er Öztürk ile 21 yaşındaki Veli Can A. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Veli Can A. kavgada Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki er Öztürk tüm müdahelelere rağmen kurtarılamamıştı.

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