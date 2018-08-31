Osman Yıldırım Yakalandı!..

Danıştaya suikast davasının sanıklarından olan ve 39 yılı aşkın hapis cezası alan Osman Yıldırım, Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmak üzereyken jandarma tarafından yakalandı.

Danıştay saldırısı davası sanıklarından olan ve yargılandığı Danıştay davasında bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken, Edirne’de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu tespit edildi.

Ankara’da 17 Mayıs 2006 tarihinde, Danıştay 2’nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı danıştay davasının bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

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