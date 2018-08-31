Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Osman Yıldırım Yakalandı!..

Danıştaya suikast davasının sanıklarından olan ve 39 yılı aşkın hapis cezası alan Osman Yıldırım, Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmak üzereyken jandarma tarafından yakalandı.

banner396

Osman Yıldırım Yakalandı!..

Danıştaya suikast davasının sanıklarından olan ve 39 yılı aşkın hapis cezası alan Osman Yıldırım, Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmak üzereyken jandarma tarafından yakalandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:18
Osman Yıldırım Yakalandı!..

Danıştaya suikast davasının sanıklarından olan ve 39 yılı aşkın hapis cezası alan Osman Yıldırım, Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmak üzereyken  jandarma tarafından yakalandı.

Danıştay saldırısı davası sanıklarından olan ve yargılandığı Danıştay davasında bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken, Edirne’de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu tespit edildi.

Ankara’da 17 Mayıs 2006 tarihinde, Danıştay 2’nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı danıştay davasının bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
osman yıldırım yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da çatışma: 2 asker şehit
Batman'da çatışma: 2 asker şehit
Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da Yakalandı!..
Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da Yakalandı!..
30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri
30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim