Ortaylı: Andımızın kalkması küstahlıktı

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldıran hükmü iptal etmesi ile ilgili açıklama yapan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kalkması yanlıştı ve küstahlıktı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da özel bir okulun düzenlediği 'Dünden Yarına Tarih Konuşmaları'nın misafir konuşmacı olarak katılan ünlü tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı, öğrenci andı sorusunun sorulması üzerine andımız tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

KALKMASI YANLIŞTI VE KÜSTAHLIKTI

Ortaylı, "Andımız herhalde geri gelecek. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı ve küstahlıktı" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz çarşamba akşamı hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler ile aralarındaki dostluğa da değinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Biz Ara Gürel ile onun son 10 yılında ahbaptık. Kendisi son zamanlarda hasta ve yorgundu, haftada 3 kez diyalize giriyordu, yürüme güçlüğü çekiyordu. Ama beyni çok iyi çalışıyordu, espri yapıyordu, doyulmaz biriydi. Birlikte fotoğraflarımız, anılarımız var çünkü çok sık görüşüyorduk" açıklaması yaptı.

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