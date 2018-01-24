Ortaköy'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Yaralılar Var

Ortaköy'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı

Düzenlendi Beşiktaş Ortaköy Muallimnaci Caddesi üzerinde yer alan bir eğlence mekanına saldırı düzenlendi. Gece Kulübünün önüne motosiktletle gelen iki kişi mekana doğru ateş etmeye başladı.

Kulübün önünde bulunan 3 güvenlik personeli vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan kısa süre sonra olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Polisleri olay yerinde ve çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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